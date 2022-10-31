Менеджер Манжос рассказал россиянам, как быстро накопить деньги | 360°

Деньги 31 октября 2022, 14:03 Менеджер Манжос рассказал россиянам, как быстро накопить деньги Менеджер Манжос: откладывая 50% от дохода, можно быстро накопить «финансовую подушку»

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Старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос в беседе с агентством «Прайм» рассказал, как можно быстро и эффективно скопить нужную сумму денег.

Эксперт посоветовал откладывать от каждой зарплаты ту сумму, которая не будет для вас слишком обременительной.

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Также он порекомендовал сохранять деньги от незапланированных поступлений, например, после продажи ненужных вещей, написало ИА НСН.

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Откладывая 50% от дохода, можно быстро накопить серьезную «финансовую подушку», добавил Манжос.