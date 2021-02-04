Механизм регулирования экспорта зерна введут в России в апреле

С 1 апреля введут постоянно действующий механизм регулирования экспорта зерна из России. Он будет включать в себя субсидии производителям. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Мы сейчас разрабатываем постоянно действующий механизм, который будет вводиться с 1 апреля и будет действовать бессрочно, так называемого ценового демпфера. Его задача — предотвратить перенос колебаний и высоких мировых цен на наш внутренний рынок», — процитировало РИА «Новости» Решетникова, который в четверг встречался с президентом Владимиром Путиным.

Механизм регулирования экспорта зерна планируется разработать в течение месяца. Он будет состоять из двух частей: экспортная пошлина, которая будет изменяться по заранее известным правилам, а также механизм возврата всех денег сельхозпроизводителям.

Решетников заявил, что они с Министерством сельского хозяйства обсуждают введение субсидий, пропорциональным площадям.

На встрече глава Минэкономразвития заявил, что Россия в первом полугодии должна экспортировать около 21 триллиона тонн зерна.

В конце января правительство России объявило, что с 1 марта вырастут пошлины на экспорт пшеницы до 50 евро за тонну, а с 15 марта налоги на экспорт кукурузы увеличатся до 25 евро за тонну, ячменя — до десяти евро за тонну. Ставка экспортной пошлины для ржи в рамках квоты останется нулевой.