«МегаФон» в 1,5 раза ускорил интернет в туристических зонах Конаковского района

Компания «МегаФон» модернизировала сеть в Конаковском районе Тверской области, куда каждый год приезжают более 250 тысяч туристов. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета на территории Конакова и Завидова увеличилась в полтора раза.

«МегаФон» — оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Это подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания расширила покрытие сети, установив новые базовые станции в самых популярных локациях Конаковского района. Также прошла модернизация существующих, при этом был задействован стандарт LTE1800. Этот диапазон позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и широкое покрытие.

Основные работы прошли на территории всесезонного курорта в деревне Вараксино, городском поселении Конаково, поселке Козлово и деревне Вахромеево. Они являются лидерами по объему потребляемого трафика в Конаковском районе. Часть базовых станций, которая была установлена в районе туристического комплекса «Завидово», направлена на акваторию рек Волги и Шоши, а значит, стабильное покрытие будет обеспечено в том числе на воде.

Конаковский район в период с января по июнь посетило на 30% больше туристов из других регионов, чем за тот такой же отрезок времени в прошлом году. Об этом говорят данные аналитиков «МегаФона». Больше всего район посещают москвичи — на них приходится более 70% трафика туристов. Также много отдыхающих из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Воронежской, Самарской, Новгородской областей.

Мы видим растущий интерес к внутреннему туризму и продолжаем развивать сеть в популярных туристических зонах по всей стране. При увеличении турпотока в Конаковском районе на треть трафик за прошедшие полгода вырос на 75%. Для точного прогнозирования нагрузки при проектировании сети мы на протяжении нескольких лет используем аналитические инструменты big data. Точное планирование и инвестиции в инфраструктуру позволили нам подготовиться к сезону и обеспечить абонентов надежной связью Алексей Титов технический директор «МегаФона».

Туристический кластер на берегу Иваньковского водохранилища в Тверской области — один из наиболее крупных инвестиционных проектов в сфере туризма в Центральной России. Ожидается, что в перспективе число туристов здесь вырастет до одного миллиона человек, а линия отелей протянется вдоль всей бухты курорта «Завидово». Построенный в этом году порт начнет принимать круизные суда с 2024 года.