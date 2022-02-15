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    15 февраля 2022, 13:55

    «МегаФон» создал специальный детский тариф

    Наза Салех Захи

    Компания «МегаФон» выпустила специальный тариф для детей «МегаФон Kids». Его условия учитывают потребности детской аудитории. Услуга поможет родителям оградить ребенка от чрезмерного использования интернета и нежелательного контента в Сети.

    При создании тарифа компания проанализировала пользовательский опыт нескольких сотен тысяч абонентов в возрасте до 12 лет и их родителей.

    «Большинство детей получают первую SIM-карту в семь-восемь лет, причем в 40% случаев вместе со смартфоном и уже используют мобильный интернет. Мы понимаем, что это важный сегмент абонентов, которым необходимо не только предложить особые условия, но и максимально защитить от угроз, существующих в сети», — рассказал коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

    Тариф «МегаФон Kids» позволит ограничить доступ детей к нежелательному контенту. В списке сейчас есть около 10 тысяч сайтов, и он постоянно расширяется. Доступ к мобильному интернету у этого тарифного плана по умолчанию ограничен с 23:00 до 06:00.

    Для пользователей услуги будет доступен детский контент в «МегаФон ТВ» — это 14 детских телеканалов, 450 фильмов, мультфильмов и сериалов. Среди последних — «Три кота», «Фиксики» и «Смешарики». Просмотр программ и различных фильмов в «МегаФон ТВ» не расходует трафик.

    Кроме того, в «МегаФон Kids» голосовые вызовы в сети «МегаФона» будут бесплатными, также включен пакет из 100 минут на номера других операторов. В стоимость тарифа включено 10 гигабайт ежемесячного мобильного трафика. При этом популярными мессенджерами, в том числе звонками через них, можно пользоваться безлимитно. Они будут доступны даже при отрицательном балансе.

    Родители могут контролировать состояние мобильного счета ребенка, пополнять баланс и докупать дополнительные опции и пакеты. Для этого нужно создать семейную группу в мобильном приложении МегаФона в разделе «Моя семья».

    «МегаФон Kids» можно подключить во всех салонах оператора. Заказать SIM-карту также можно в интернет-магазине оператора. Кроме того, на «МегаФон Kids» можно перейти с любого другого тарифа «МегаФона» или другого оператора, используя бесплатную услугу переноса номера.

    «МегаФон» в сентябре 2021 года вошел в Альянс по защите детей в цифровой среде и подписал Хартию «Цифровая этика детства». «МегаФон Kids» — одна из инициатив компании, которая направлена на обеспечение безопасной онлайн-среды для детей.