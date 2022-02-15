«МегаФон» создал специальный детский тариф

Компания «МегаФон» выпустила специальный тариф для детей «МегаФон Kids». Его условия учитывают потребности детской аудитории. Услуга поможет родителям оградить ребенка от чрезмерного использования интернета и нежелательного контента в Сети.

При создании тарифа компания проанализировала пользовательский опыт нескольких сотен тысяч абонентов в возрасте до 12 лет и их родителей.

«Большинство детей получают первую SIM-карту в семь-восемь лет, причем в 40% случаев вместе со смартфоном и уже используют мобильный интернет. Мы понимаем, что это важный сегмент абонентов, которым необходимо не только предложить особые условия, но и максимально защитить от угроз, существующих в сети», — рассказал коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Тариф «МегаФон Kids» позволит ограничить доступ детей к нежелательному контенту. В списке сейчас есть около 10 тысяч сайтов, и он постоянно расширяется. Доступ к мобильному интернету у этого тарифного плана по умолчанию ограничен с 23:00 до 06:00.

Для пользователей услуги будет доступен детский контент в «МегаФон ТВ» — это 14 детских телеканалов, 450 фильмов, мультфильмов и сериалов. Среди последних — «Три кота», «Фиксики» и «Смешарики». Просмотр программ и различных фильмов в «МегаФон ТВ» не расходует трафик.

Кроме того, в «МегаФон Kids» голосовые вызовы в сети «МегаФона» будут бесплатными, также включен пакет из 100 минут на номера других операторов. В стоимость тарифа включено 10 гигабайт ежемесячного мобильного трафика. При этом популярными мессенджерами, в том числе звонками через них, можно пользоваться безлимитно. Они будут доступны даже при отрицательном балансе.

Родители могут контролировать состояние мобильного счета ребенка, пополнять баланс и докупать дополнительные опции и пакеты. Для этого нужно создать семейную группу в мобильном приложении МегаФона в разделе «Моя семья».

«МегаФон Kids» можно подключить во всех салонах оператора. Заказать SIM-карту также можно в интернет-магазине оператора. Кроме того, на «МегаФон Kids» можно перейти с любого другого тарифа «МегаФона» или другого оператора, используя бесплатную услугу переноса номера.

«МегаФон» в сентябре 2021 года вошел в Альянс по защите детей в цифровой среде и подписал Хартию «Цифровая этика детства». «МегаФон Kids» — одна из инициатив компании, которая направлена на обеспечение безопасной онлайн-среды для детей.