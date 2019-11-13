Широкий ассортимент и скидки. МегаФон открыл маркетплейс Tmall совместно с AliExpress

Пока все магазины готовятся к «черной пятнице», МегаФон решил объединиться с AliExpress. Теперь купить электронику можно будет по максимально выгодным ценам на новом маркетплейсе Tmall.

Скидки во время «черной пятницы» есть у всех, а вот скидки на айфоны — только у МегаФона. Оператор запускает онлайн-площадку на Tmall, ресурсе AliExpress Россия. В стартовой линейке магазина один из самых востребованных товаров — продукция Apple.

«Принцип „Тимолла“ — это маркетплейс. В данном случае на маркетплейс размещен магазин МегаФон. Все, что вы делаете, как будто приобретаете в магазине МегаФон. То есть это МегаФон оказывает услугу, в данном случае — продажу», — рассказал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, уже первые результаты сильно впечатляют: «Продажи в магазине МегаФон на „Тимолле“ в 22 раза выше, чем продажи в обычном интернет-магазине МегаФон».

Влад Вольфсон подчеркивает, что все больше людей не только выбирают, но и приобретают товары в интернете. «Поэтому для нас совершенно естественно было разместиться первыми среди российских операторов на площадке AliExpress. И мы видим, что получили шикарный отклик», — добавил коммерческий директор МегаФона.

Источник фото: телеканал «360»

Компании обещают, что синергия (усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов — прим. ред.) брендов-тяжеловесов будет выгодна всем. Ассортимент расширится, а скидки останутся. Кстати, именно электроника является одним из популярнейших запросов на сетевой торговой площадке. Телефоны, ноутбуки и прочее «железо» ищут примерно 4,5 миллиона россиян в месяц, и этот показатель только растет.

Насчет качества продукции волноваться точно не стоит — бренды солидные. Уверяют, что заказанный со скидкой в интернет-магазине «яблочный» смартфон ничем от обычного, кроме выгодной цены, не отличается. Теперь МегаФон не только оператор цифровых возможностей, но еще и первый российский реселлер (торговый посредник, перепродающий товар — прим. ред.) на новой масштабной платформе.