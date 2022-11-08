«МегаФон» обновил сеть в ТЦ «Outlet Village Белая Дача» в Котельниках | 360°

Деньги 08 ноября 2022, 11:55 «МегаФон» обновил сеть в ТЦ «Outlet Village Белая Дача» в Котельниках Сеть «МегаФона» модернизировали в преддверии ноябрьских и новогодних распродаж Outlet Village Белая дача в Москве

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«МегаФон» увеличил в два раза скорость мобильного интернета для посетителей «Outlet Village Белая Дача», который находится в Котельниках (Московская область) и занимает 40 тысяч квадратных метров.

Инфраструктуру оператора обновили на территории аутлета и в строящемся жилом комплексе «Белая дача парк», находящемся рядом. Поскольку количество людей в нем увеличивается, то нагрузка на сеть в новых домах и в «Outlet Village Белая Дача» повышается. Специалисты «МегаФона» закончили модернизацию в преддверии ноябрьских и новогодних распродаж, когда посетителей в магазинах становится значительно больше. Работы по улучшению связи на территории ЖК будут продолжены в 2023 году.

Как отмечается, технические специалисты «МегаФона» установили современное оборудование на базовых станциях и задействовали новые частотные диапазоны. В зданиях, где расположены магазины, множество перегородок, препятствующих проникновению сотового сингала. Модернизация исключила места со слабым покрытием сети. Помимо возросшей в два раза скорости мобильного интернета, абоненты «МегаФон» получат качественную голосовую связь, в том числе с использованием технологии VoLTE, которая дает возможность не прерывать интернет-сессию во время разговора, а также обеспечивает мгновенное соединение и безупречно чистый звук.

Всего за 10 месяцев 2022 года специалисты «МегаФон» модернизировали сеть в 150 ЖК Москвы и Подмосковья.