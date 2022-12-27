Деньги 27 декабря 2022, 18:55 «Мегафон» объяснил ФАС причины повышения тарифов Оператор «Мегафон» предоставлял ФАС обоснование повышения тарифов для абонентов РИА «Новости»

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Оператор «Мегафон» представлял Федеральной антимонопольной службе обоснование повышения тарифов, а также подтверждение увеличения затрат на оказание услуг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Мы представили в ведомство полное обоснование повышения тарифов, в том числе детальную информацию о росте затрат компании на оказание услуг», — сказали в пресс-службе.

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Ранее ФАС признала действия «Мегафона» незаконными и нарушающими антимонопольное законодательство. По данным ведомства, в мае «Мегафон» поднял тарифы на услуги связи почти для 17 миллионов абонентов сразу на 12%.

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Представители службы установили, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции с начала 2022 года.

При этом абоненты почти всех крупнейших сотовых операторов России начали к концу года получать сообщения об увеличении стоимости услуг в наступающем году. Повышение цен операторы объяснили подорожавшим оборудованием.