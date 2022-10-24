«МегаФон» обеспечит абонентов высокоскоростным интернетом на Эльбрусе | 360°

Деньги 24 октября 2022, 11:33 «МегаФон» обеспечит абонентов высокоскоростным интернетом на Эльбрусе РИА "Новости"

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Компания «МегаФон» построила сеть на Эльбрусе в преддверии начала туристического сезона. Базовую станцию установили на высоте 3890 метров над уровнем моря. Теперь отдыхающие будут обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мегабит в секунду.

Эльбрус является одним из самых популярных туристических направлений в России. Турпоток за прошедший год вырос в полтора раза. Наличие мобильной связи в горах важно для здоровья и безопасности людей. Благодаря высокоскоростному мобильному интернету и устойчивой голосовой связи лыжники и альпинисты остаются на связи при любых обстоятельствах.

Как отмечается, новая базовая станция стала самым высокогорным объектом связи в Восточной Европе. После ее запуска мобильная связь появилась на горнолыжных трассах и на маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров, где находятся мини-гостиницы для акклиматизации альпинистов на большой высоте перед покорением вершины.

Для бесперебойной работы мобильной связи в условиях сильных ветров и низких температур специалисты разработали металлический термобокс, куда сотрудники «МегаФона» поместили базовую станцию. Его оснастили автоматической системой управления и климатическим оборудованием. Это дает возможность обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры.

По словам технического директора «МегаФона» Алексея Титова, Северный Кавказ — популярное туристическое направление, поэтому компания уделяет большое внимание развитию сети в регионе.

В этом году мы запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике «Сарыкум», которые находятся в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах. Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным, она необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций. Алексей Титов технический директор «МегаФона»

Эльбрус в этом году чаще всего посещали жители Москвы и Московской области, на них приходится около 35% от туристического потока. Также данное направление популярно у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (14%), а также россиян из Ставропольского края (4,7%).