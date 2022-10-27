«МегаФон» обеспечил кинотеатры Москвы высокоскоростным интернетом | 360°

Деньги 27 октября 2022, 11:51 «МегаФон» обеспечил кинотеатры Москвы высокоскоростным интернетом РИА "Новости"

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Компания «МегаФон» закончила строительство сетей в 13 реконструированных кинотеатрах Москвы, которые каждый месяц посещают порядка четырех миллионов человек. Теперь зрители обеспечены качественной голосовой связью и мобильным интернетом, скорость которого достигает 150 Мегабит в секунду.

Усиление сети оказалось необходимым из-за переоборудования кинотеатров в районные центры под названием «Место встречи». Теперь местным жителям стали доступны также магазины, кафе, досуговые центры, площадки для детских, праздничных и обучающих мероприятий.

Высокоскоростной интернет уже провели в центры, которые появились на месте кинотеатров «София», «Будапешт», «Рассвет», «Ангара», «Нева», «Киргизия», «Байконур», «Янтарь», «Экран», «Марс», «Саяны», «Высота», «Эльбрус». Они расположены в Северном, Восточном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Южном административных округах столицы.

Специалисты компании в каждом здании построили базовые станции с распределенной антенной системой. Новая инфраструктура обеспечивает бесшовное indoor-покрытие на всех этажах, в том числе и на цокольных. Новое оборудование дало возможность объединить существующие LTE‑диапазоны. Это позволяет увеличить максимальную скорость мобильного интернета для абонентов в несколько раз, приблизив ее к 5G.

«МегаФон» также модернизировал базовые станции, которые обеспечивают связь вокруг кинотеатров. Технические специалисты заменили оборудование и задействовали новые частотные диапазоны. Таким образом скорость мобильного интернета увеличилась и у жителей близлежащих домов. Теперь даже при высокой нагрузке на сеть, когда в центре много людей, высокое качество связи гарантировано. Модернизация позволила исключить зоны со слабым сигналом, в частности, на крышах кинотеатров, где проводят летние кинопоказы.

Оператор в рамках этого проекта до конца 2023 года обеспечит связью 32 кинотеатра.