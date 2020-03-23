Мегафон начал продажи сим-карт в онлайн-каналах

Для того чтобы купить сим-карту МегаФон, необязательно выходить из дома Продажи теперь ведутся и в Интернете. Приобрести симку можно в интернет-магазине компании, Tmall и на «AliExpress Россия».

Сим-карту привезут в течение суток совершенно бесплатно.

«Это особенно актуально сейчас, когда многие вынуждены остаться дома, но при этом каждому важно находиться на связи со своими близкими. Можно приобрести онлайн и смартфон, и сим-карту к нему», — заявил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Для активации понадобиться только мобильное приложение МегаФона. На баланс уже будет 300 рублей, при регистрации каждый выбрать любой подходящий тариф. Предложение актуально для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, но количество регионов будет расширяться.

МегаФон — единственный оператор, который предлагает авторизацию с подтверждением данных клиента через портал Госуслуги. Процесс занимает две-три минуты. Также можно воспользоваться биометрическим способом активации: сделать селфи с паспортом в руках и внести данные в приложении.

Кроме Tmall и своего интернет-магазина, сим-карты МегаФона с саморегистрацией можно найти в онлайн-магазинах «Связной», 1CLICK, ЮЛ@ЙН, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.