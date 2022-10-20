«МегаФон» модернизировал центр для исследования абонентского оборудования | 360°

Деньги 20 октября 2022, 13:31 «МегаФон» модернизировал центр для исследования абонентского оборудования

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Компания «МегаФон» открывает обновленный федеральный центр исследования и тестирования абонентского оборудования. Он станет единственной в России радиолабораторией, направленной на исследование работы электроники в российской мобильной сети. В нем будет больше тестовых зон из-за увеличения количества новых брендов на отечественном рынке.

В расположенном в Санкт-Петербурге исследовательском центре специалисты «МегаФона» тестируют пользовательское оборудование и дают производителям рекомендации по настройке устройств для наиболее эффективной работы в мобильной сети. Оператор продает устройства исключительно после тестирования. Благодаря этому абоненты могут использовать весь потенциал своего мобильного устройства в сети оператора.

Для исследования работы устройств в мобильных сетях мы создаем тестовые зоны действующих и перспективных технологий — 4G, VoLTE, VoWIFI, 5G. Каждое устройство мы проверяем по 250 параметрам, независимо от вендора и страны, из которой оно было ввезено. Обновление нашего центра даст возможность в полтора раза увеличить скорость тестирования нового оборудования. Александр Джакония Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования

Число базовых станций в обновленной лаборатории возросло в полтора раза: имеющейся мощности хватит для исследования самых современных устройств в ближайшие десять лет. Стало лучше качество экранирования в помещениях для тестирования — мобильный сигнал не выходит за пределы здания.

Также в лаборатории есть тестовая зона, в которой исследуются устройства в сетях 5G на любых частотах, в частности, в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне — 3,4-3,8 ГГц. Как отмечает компания, это даст возможность исследовать любые сценарии работы устройств в сети 5G.

Доля смартфонов с поддержкой 5G в 2022 году на российском рынке увеличилась в два раза по сравнению с прошлым — до 16,3%. Кроме флагманских смартфонов, технологию теперь нередко поддерживают и устройства в среднем ценовом диапазоне.

Помимо смартфонов, умных часов, планшетов и роутеров эксперты смогут тестировать ноутбуки, зарядки, портативные аккумуляторы и еще порядка десяти категорий устройств.