Деньги 21 апреля 2023, 10:58 «Мегафон» модернизировал свою сеть в Мытищах Unsplash

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Компания «Мегафон» улучшила качество связи в Мытищах. Теперь высокоскоростной интернет есть у ЖК «Новое Медведково», скорость передачи данных LTE в результате модернизации увеличилась в несколько раз.

Емкость сети в микрорайоне строящегося ЖК «Новое Медведково» увеличили с учетом прогноза роста нагрузки — после сдачи этого объекта в эксплуатацию в 2023 году мобильным интернетом будут пользоваться в разы больше.

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Специалисты компании модернизировали действующие базовые станции, а также построили новые. Таким образом качество голосовых сервисов и передачи данных стало лучше. Кроме того, качество покрытия LTE повысилось за счет использования диапазона LTE1800, обладающего высокими скоростными характеристиками, а также проходимостью сотового сигнала через плотную застройку.

«Мегафон» на треть расширил пропускную способность сети. Для этого он использовал дополнительный частотный диапазон LTE2600, который обеспечивает максимальные скорости даже при высокой нагрузке на сеть. На работающие базовые станции специалисты установили дополнительные антенны с широкой диаграммой направленности. На такой шаг пошли для улучшения сигнала в жилых домах, в частности на самых высоких этажах. Теперь клиенты «Мегафона» независимо от уровня нагрузок могут смотреть видео, отправлять сообщения в мессенджерах, играть в онлайн-игры на максимальных скоростях.

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