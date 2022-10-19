«МегаФон» модернизировал сеть на Курском вокзале и увеличил скорость мобильного интернета вдвое | 360°

Деньги 19 октября 2022, 11:10 «МегаФон» модернизировал сеть на Курском вокзале и увеличил скорость мобильного интернета вдвое РИА «Новости»

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Компания «МегаФон» усовершенствовала свою сеть в одном из крупнейших транспортных хабов Московы — на Курском вокзале. В результате этого скорость мобильного интернета увеличилась вдвое для пассажиров МЦД, а также пригородных и междугородних поездов.

Число маршрутов, которое идут через Курское направление, все время растет. После того как в 2019 году начала работать железнодорожная линия МЦД-2, транспортный узел оказался частью системы московского городского транспорта с ежедневным пассажиропотоком в 70 тысяч человек. В 2023 году откроется четвертая линия, которая, проходя через 23 района столицы, свяжет Железнодорожный и Реутов с Внуково и Апрелевкой.

«МегаФон» решил заранее подготовиться к увеличению нагрузки на сеть и установил на базовых станциях современное оборудование. Также компания задействовала новые частотные диапазоны, построила дополнительные базовые станции.

Кроме того, на сети внедрена технология для управления трафиком. С ее помощью можно автоматически перераспределять нагрузку между базовыми станциями. Это особенно актуально в период с 18:00 до 19:00, когда из-за высокого пассажиропотока фиксируется максимальная нагрузка на сеть. После модернизации качество покрытия сети выросло в полтора раза, а скорость мобильного интернета — в два.

Мобильным интернетом каждый день пользуются более 90% пассажиров, которые приезжают на Курский вокзал. Свыше 70% от всего мобильного интернет-трафика жители и гости столицы расходуют на соцсети, видеосервисы и мессенджеры.