«МегаФон» и СИБУР построят самую большую частную сеть Private LTE в России

Компании «МегаФон» и СИБУР договорились о строительстве самой большой частной сети Private LTE в России. Стороны подписали контракт в декабре 2021 года.

Проект «МегаФона» и СИБУРа

Согласно пресс-релизу, «МегаФон» к 2024 году запустит частную беспроводную сеть на предприятиях СИБУРа по всей стране. Это обеспечит улучшенное управление производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленности.

За несколько лет планируется осуществить поставку и монтаж базовых станций LTE, оборудования, а также программного обеспечения пакетного ядра частной сети.

По словам исполнительного директора СИБУРа Василия Номоконова, сети Private LTE — это платформа и катализатор для дальнейшего развития разработок компании в области индустрии 4.0. Речь идет о промышленном интернете вещей, технологиях на базе дополненной реальности, мобильных приложениях и взрывозащищенных смартфонах, а также о беспилотных аппаратах.

«Сотрудничество с „МегаФоном“ позволит нам получить самую большую сеть PLTE в России. Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью шесть производственных площадок с общей площадью 33,2 миллиона квадратных метров. К 2024 году мы обеспечим непрерывное покрытие беспроводной сетью на всех наших предприятиях», — прокомментировал новость Василий Номоконов.

Корпоративная сеть PLTE охватит территории «Нижневартовского газоперерабатывающего завода», «Южнобалкского ЛМУМГ», «Воронежсинтезкаучука», «Томскнефтехима», «СИБУР-Химпрома» и «СИБУР-Тобольска». «МегаФон» обеспечит предприятия бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц. Это позволит увеличить емкость сети на производственных площадях, предоставить резервирование, а также широкий охват покрытия. Кроме того, PLTE будет изолировать технологические процессы СИБУРа от взаимодействия с публичными и коммерческими сетями.

«„МегаФон“ первым в России в 2018 году реализовал проект по строительству Private LTE и имеет большой опыт внедрения частных сетей для разных промышленных отраслей. Тем не менее проект с СИБУРом станет самым масштабным в России. Его главная особенность заключается в том, что все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE», — рассказал директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона» Эмин Антонян.

По его словам, это даст возможность СИБУРу оперативно внедрять вертикальные цифровые решения, контролировать все производственные процессы из одной точки, а также быстро реагировать на любую нештатную ситуацию. Частная сеть повысит эффективность и безопасность труда. В перспективе рассматривается возможность полного перехода на использование 5G с перенастройкой оборудования без аппаратной модернизации сети.

Плюсы сетей Рrivate LTE

Основные преимущества PLTE для СИБУРа — скорость и мобильность, которые достигаются при полном удовлетворении всех требований информационной безопасности. Например, сети PLTE позволят компании использовать на предприятиях взрывозащищенные смартфоны как универсальный инструмент коммуникации. С одной стороны, они заменяют традиционную радиосвязь, с другой — звонки и чаты на смартфонах, которые могут оказаться небезопасными в производственных условиях.

«Платформа связи на базе технологии LTE позволит нам еще быстрее внедрять цифровые решения, подключать IoT-устройства и рабочие станции. Кроме того, у частного LTE есть ощутимые преимущества перед сетями Wi-Fi: это не только лучшая стоимость решения, но и возможность централизованного управления и мониторинга всех параметров сети», — отметил руководитель по IT-инфраструктуре и эксплуатации СИБУР Диджитал Игорь Тютрин.

Он добавил, что компания использует оборудование 5G Ready, что в будущем позволит более оперативно перейти на новые стандарты связи, увеличив как пропускную способность новых продуктов и сервисов, так и качественные параметры платформы связи СИБУРа.