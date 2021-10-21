«МегаФон» и «AliExpress Россия» запустили «Мобильный ID» в приложении маркетплейса

Сервис «Мобильный ID» от «МегаФона» теперь стал доступен клиентам «AliExpress Россия». Благодаря ему можно упростить оформление зарубежных заказов, используя функцию автоматического заполнения таможенной анкеты. Об этом сообщили в пресс-службе «МегаФона».

Количество активных покупателей AliExpress Россия за последние 12 месяцев превысило 27,9 миллиона человек. Маркетплейс продолжает динамично развиваться: его посещаемость среди абонентов «МегаФона» за девять месяцев 2021 года увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Сейчас на маркетплейсе представлены товары более 350 тысяч марок, 275 тысяч из них — иностранные. Чтобы получить товары из другой страны, покупатель в пунктах выдачи должен заполнить данные для таможенного оформления заказа. С «Мобильным ID» не надо запоминать и вносить эти данные вручную, сервис предложит клиенту загрузить все данные автоматически, для этого нужно будет указать свой номер телефона и следовать простым инструкциям. Функцией автозаполнения данных могут воспользоваться абоненты «МегаФона» и других операторов.

Директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина отметила, что сейчас рынок интернет-торговли в России быстро развивается, в 2021 году его рост составил около 40%. По ее словам, покупатели все чаще отдают предпочтение онлайн-шоппингу из-за большого выбора товаров, экономии времени. Вместе с тем растет и конкуренция между магазинами.

«„Мобильный ID“ помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности „Мобильного ID“ и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия», — сказала Талдыкина.

В «МегаФоне» подчеркнули, что вся личная информация пользователя «Мобильного ID» надежно защищена. Передача данных осуществляется с согласия клиента в закодированном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты.

«Мобильный ID», кроме приложения «AliExpress Россия», используется в также в собственных сервисах «МегаФона», в интернет-магазинах, банках и других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.