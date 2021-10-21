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    21 октября 2021, 12:44

    «МегаФон» и «AliExpress Россия» запустили «Мобильный ID» в приложении маркетплейса

    МегаФон запусил Мобильный ID в приложении AliExpress Россия

    Ирина Журавлева

    Сервис «Мобильный ID» от «МегаФона» теперь стал доступен клиентам «AliExpress Россия». Благодаря ему можно упростить оформление зарубежных заказов, используя функцию автоматического заполнения таможенной анкеты. Об этом сообщили в пресс-службе «МегаФона».

    «МегаФон» и «AliExpress Россия» запустили «Мобильный ID» в приложении маркетплейса

    Количество активных покупателей AliExpress Россия за последние 12 месяцев превысило 27,9 миллиона человек. Маркетплейс продолжает динамично развиваться: его посещаемость среди абонентов «МегаФона» за девять месяцев 2021 года увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

    Сейчас на маркетплейсе представлены товары более 350 тысяч марок, 275 тысяч из них — иностранные. Чтобы получить товары из другой страны, покупатель в пунктах выдачи должен заполнить данные для таможенного оформления заказа. С «Мобильным ID» не надо запоминать и вносить эти данные вручную, сервис предложит клиенту загрузить все данные автоматически, для этого нужно будет указать свой номер телефона и следовать простым инструкциям. Функцией автозаполнения данных могут воспользоваться абоненты «МегаФона» и других операторов.

    Директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина отметила, что сейчас рынок интернет-торговли в России быстро развивается, в 2021 году его рост составил около 40%. По ее словам, покупатели все чаще отдают предпочтение онлайн-шоппингу из-за большого выбора товаров, экономии времени. Вместе с тем растет и конкуренция между магазинами.

    «„Мобильный ID“ помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности „Мобильного ID“ и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия», — сказала Талдыкина.

    В «МегаФоне» подчеркнули, что вся личная информация пользователя «Мобильного ID» надежно защищена. Передача данных осуществляется с согласия клиента в закодированном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты.

    «Мобильный ID», кроме приложения «AliExpress Россия», используется в также в собственных сервисах «МегаФона», в интернет-магазинах, банках и других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.