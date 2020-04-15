Медведев заявил о «коллапсе» в ряде бизнес-отраслей из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавируса положение бизнеса очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Однако, он отметил, что с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов.

Медведев провел онлайн-совещание с бизнесом в среду, 15 апреля. Его ключевой темой стали меры поддержки в условиях пандемии.

«Начну с того, что я услышал от представителей бизнеса. Очевидно, что ситуация очень сложная. И не нужно преуменьшать проблемы; в некоторых отраслях ситуация, по сути, напоминает коллапс, то есть просто ничего нет. С этим столкнулась не только наша страна. Но все государства готовят свой ответ, и нам этот ответ необходимо будет обязательно дать», — завершая встречу заявил Медведев. Его слова приводит РИА «Новости».

Этот ответ уже частично реализован в тех решениях, которые были озвучены российским президентом Владимиром Путиным, уточнил Медведев. «Но понятно, что все равно жизнь будет идти вперед и ситуация будет развиваться», — подчеркнул заместитель председателя Совбеза РФ.

С 15 апреля ПСБ снизил размер комиссии для ряда компаний по интернет-эквайрингу до 1%. Такие меры помогут поддержать малый и средний бизнес в условиях эпидемии коронавируса.