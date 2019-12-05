Медведев рассказал о росте доходов россиян в 2019 году

За девять месяцев 2019 года реальные доходы россиян показали рост. В правительстве полагают, что по итогам года страна получит «не минус, а плюс». Скорее всего, показатель будет на уровне 0,2-0,3%.

О росте доходов населения рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, слова которого привел сайт RT. Он заметил, что последние годы по ряду причин цифры уменьшались, но ситуация изменилась.

«За истекшие девять месяцев этот тренд изменился: они, эти доходы, начали расти. И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс. <…> Может быть, 0,2—0,3%», — заметил председатель правительства.

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По словам Медведева, при этом важно учитывать «самочувствие людей и их ощущения». Хорошо, если человек понимает, что доход стабилен или еще лучше растет.

«Если они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это <…> очень тревожный сигнал для государства, для правительства», — пояснил премьер-министр.

В таком случае, добавил Дмитрий Медведев, необходимо предпринимать меры. Правительство, заметил он, следит за происходящим и в курсе всех процессов.