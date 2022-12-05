Деньги 05 декабря 2022, 13:49 Медведев предупредил о невообразимых ценах из-за введения нефтяного эмбарго Зампред Совбеза Медведев: из-за нефтяного эмбарго с ценами будет происходить невообразимое РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что из-за ограничений для российской нефти с ценами будет происходить невообразимое. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадет, но вот с ценами будет происходить невообразимое», — подчеркнул Медведев.

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Он отметил, что политики ввели потолок цен на российскую нефть, чтобы попробовать залезть в холодную воду и потом хвастаться на выборах своей решительностью. По словам Медведева, уже ясно, что ничего хорошего потребителям теперь ждать не приходится. Он посоветовал рядовым европейцам запасаться выпивкой, ватными одеялами и кипятильниками, чтобы пережить суровую зиму.

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Зампреда Совбеза поразило, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены в угоду политической конъюнктуре. Он напомнил, что подобные попытки всегда заканчивались исчезновением товара или ростом цен на него.

Россия ответит на введение Западом потолка цен на нефть. Об этом уже заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.