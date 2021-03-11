Бизнес будет экономить на медицинских страховках

Российские работодатели в этом году будут экономить на медстраховках для персонала. Отечественные страховщики утверждают, что бизнес все чаще просит о скидках и более дешевых программах. Часть предпринимателей отказывается от ДМС вообще.

В крупных российских страховых компаниях сообщили РБК, что примерно 5-15% корпоративных участников рынка или вовсе отказывались от услуг ДМС и не продлевали договоры в конце минувшего и первом квартале текущего года. Чаще всего речь идет о небольших компаниях, пострадавших от пандемии.

Заместитель гендиректора по ДМС компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов сообщил, что ситуация с пролонгацией договоров пока «рабочая», но крупные компании реже мелких отказываются от ДМС.

Гендиректор «Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи рассказал изданию, что в последнем квартале прошлого года россиян стали чаще обращаться к врачам. Они «лечили то, что не смогли пролечить в период локдауна, или же последствия ковида». Расходы работодателей на ДМС увеличились, и они решили оптимизировать траты.

«Вероятно, 10% клиентов снизят бюджет на ДМС, совсем откажутся от медстраховки для своих сотрудников 5–7%», — предположил он.

Около 70% корпоративных клиентов стараются не выходить за рамки бюджетов на ДМС.

В 2021 году страховые компании отказали в выплатах по ковидным полисам в 13% случаев. При этом россияне, заболевшие коронавирусом, получили не менее 840 миллионов рублей.