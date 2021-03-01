Медицина и стройка: составлен топ-5 самых оплачиваемых профессий в ХМАО

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob перечислили самые оплачиваемые профессии в Ханты-Мансийском автономном округе, написал сайт URA.ru.

«На первом месте находится стоматолог-хирург с зарплатой от 200 000 рублей, работа в Югорске, в медицинском центре CLEVER. На втором месте врач-гериатр с зарплатой 120 000 — 140 000 рублей», — отметили в пресс-службе компании.

Третье место заняла должность начальника отдела с зарплатой 90-110 тысяч рублей. Работник должен управлять строительными процессами при отсыпке кустовых площадок. Четвертая и пятая строчка достались области медицины. Так, заместителю главврача в городской больнице Лянтора обещают до 110 тысяч рублей. 100 тысяч рублей будут платить управляющему директору аптек в Нижневартовске.