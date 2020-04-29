Медики Подмосковья получают федеральные и региональные выплаты вместе с зарплатой

Все стимулирующие надбавки сотрудники медицинских организаций Подмосковья, которые занимаются лечением зараженных коронавирусом, получают вместе с заработной платой. Вместе с деньгами от региона они получают еще и федеральные средства. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он особо подчеркнул, что список работников, получающих дополнительные выплаты в Московской области, расширен.

«Никому в голову сегодня не приходит обидеть врача, фельдшера, водителя или вспомогательный персонал. Мы активно разъясняем, кто и что будет получать, региональная доплата плюс федеральная. Все это работает», — заявил он.

Андрей Воробьев пояснил, что чиновники на местах и руководители медицинских учреждений должны были донести до медиков, сколько именно они получают.

Московская область получила из федерального бюджета более 360 миллионов рублей на федеральную доплату работникам медицинских учреждений, которые находятся в постоянном контакте с зараженными коронавирусом пациентами.

Федеральные выплаты распределили следующим образом: врачи получают по 80 тысяч рублей, врачи скорой помощи, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медицинский персонал и водители скорых — по 25 тысяч рублей.

Кроме того, медики продолжают получать надбавку от Московской области. Врачи дополнительно получают по 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал — по 30 тысяч и младший медицинский персонал — по 10 тысяч.

Также медики, работающие с носителями коронавируса, имеют повышенные страховые гарантии, такие же, какие есть у военнослужащих.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что по количеству заражений коронавирусом Московская область вышла на плато. Сейчас рост составляет около 5−7%, он продолжится еще некоторое время, после чего начнется снижение.

На сегодняшний день в Подмосковье выявили 10 917 случаев заражения коронавирусом. Врачи смогли вылечить от инфекции 389 пациентов. Умерли от сопутствующих заболеваний 90 человек.