Медики из красных зон получат двойные выплаты за работу в праздники

Глава ведомства уточнил, что деньги врачи смогут получить в январе.

«Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников, получат специальные социальные выплаты за работу в праздничные дни в двойном размере уже в январе», — сказал Мурашко.

ИА Nation News напомнило, что поручение о двукратном повышении выплат медикам, которые работают в праздничные дни в красных зонах, дал президент России Владимир Путине на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Таким образом врачи получат не только двойную зарплату, но и удвоенные выплаты за помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Издание «Политика сегодня» уточнило, что социальные выплаты за декабрь получили почти 700 тысяч медицинских работников, которые занимаются лечением больных COVID-19. На эти цели выделили более 21 миллиарда рублей.