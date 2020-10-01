Медики из Адыгеи дополнительно получат 67 млн за борьбу с коронавирусом

Решение о выделении средств приняли 1 октября на основании предложения Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника.

Из данных средств более 21,1 миллиона рублей направят медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Врачи получат деньги в качестве стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Еще почти 46 миллионов рублей пойдут на выплаты медицинским и другим сотрудникам за выполнение особо важных работ во время борьбы с новой инфекцией.

В августе правительство направило Адыгее дополнительно 87,4 миллиона рублей на поддержку медицинских и социальных работников. До этого также было произведено несколько траншей.