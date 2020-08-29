Медикам, борющимся с коронавирусом, начислят выплаты

Правительство одобрило начисление средств медработникам, которые борются с эпидемией коронавируса. Деньги поступят на счета Минздрава и Федерального медико-биологического агентства.

Средства выделят из резервного фонда правительства, сообщает Газета.ру.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в заявлении кабинета министров.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об ошибках ВОЗ, которые объявили пандемию коронавируса. По его мнению, вирус скоро перестанет быть глобальной проблемой для человечества, передает «Царьград». Этому способствуют коллективный иммунитет и вакцинация. Также гражданам нужно быть дисциплинированными и соблюдать меры профилактики, тогда COVID-19 будет не опасен для нашей страны.

Онищенко уверен, что ВОЗ излишне напугали людей. Это привело к серьезным экономическим проблемам во многих странах. Бывший главный санитарный врач России признал, что некоторые меры по борьбе с распространение коронавируса были чрезмерными.