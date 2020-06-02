Медик из скорой пинал пациента ногами. В Минздраве Татарстана отметили, что у него была веская причина

В сети появилось видео, на котором работник скорой помощи пинает ногами человека, который лежит на земле. В Минздрава Татарстана объяснили, что этим мужчиной оказался агрессивно настроенный пьяница, который до этого приставал к врачам.

В социальной сети «ВКонтакте» 1 июня появился ролик, на котором сотрудник скорой помощи несколько раз пинает ногой мужчину. Тот лежит на земле прямо возле машины врачей. Минздрав и прокуратура Татарстана начали проверку после этого видео.

По данным министерства здравоохранения, скорую для бездомного мужчины вызвали прохожие. Там подчеркнули, что на видео попала только часть происходившего. Когда врачи прибыли на вызов, они попытались осмотреть пациента. Выяснилось, что мужчина пьян: он вел себя неадекватно, матерился и кричал, что не нуждается в помощи врачей.

«При попытке провести осмотр начал приставать к сотруднице бригады СМП, расстегнул ширинку, делал намеки сексуального характера», — процитировало РИА «Новости» сообщение ведомства.

При этом мужчина не разрешал врачам приблизится к себе и осмотреть. Медики пытались привести его в чувство, но не смогли. В результате они вызвали на место полицейских. Сотрудники предложили им написать на бездомного заявление о хулиганстве, но сотрудники скорой отказались. Так и не осмотрев мужчину, они вернулись к месту работы.