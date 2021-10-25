Медианная зарплата выросла в России

Медианные заработные платы в России по итогам третьего квартала выросли в среднем на 9,2%. Самый большой рост произошел в сфере информационных технологий и связи — 13,5%.

На втором месте оказались сферы финансов и страхования, там этот показатель составил 13,1%, на третьем оказалась сфера торговли с показателем 12,9%, сообщил РБК со ссылкой на исследование «СберИндекса» и сервиса «Работа.ру».

В гостиничном бизнесе и общепите прибавка составила 12,8%, в строительстве — 12,5%. Хуже обстоят дела с медианной зарплатой в сфере образования, где рост составил только 6,4%, в здравоохранении он даже уменьшился на 0,9%. По мнению аналитиков, доходы в этой сфере показали серьезный рост во время пандемии, поэтому сравнение третьего квартала 2021 года с 2020 годом выглядит немного проигрышно.

Под медианной зарплатой понимается зарплата, которую получает среднестатистический россиянин, то есть 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и 50% рабочих мест — выше.

В прошлом году, по подсчетам Росстата, медианная среднемесячная зарплата в российской экономике составила 32 422 рубля.