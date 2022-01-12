Медианная зарплата выросла в России в 2021 году

Медианная зарплата в самых массовых профессиях выросла в России в 2021 году на 17% — до 35 тысяч рублей. Такие результаты продемонстрировало исследование сервиса «Авито работа», которое досталось РИА «Новости».

«За прошедший год заработная плата в массовых профессиях в среднем увеличилась на 17%. Если в 2020 году медианная зарплата составляла 30 000 рублей, то в 2021 году работодатели уже предлагали в среднем 35 000 рублей», — сказано в сообщении представителей ресурса.

Медианная зарплата — это величина оплаты труда, относительно которой у половины жителей страны заработок меньше, а у половины — больше.

Самый большой рост показали зарплаты сотрудников фитнес-центров и салонов красоты — на 33%, до 40 тысяч рублей, автомобильного бизнеса — на 25%, до 50 тысяч, сферы управления персоналом — на 20%, до 40 тысяч, и в области транспорта и логистики — на 19%, до 47,5 тысячи, а также в строительстве — на 13%, до 45 тысяч.

Ниже всего в денежном эквиваленте сейчас оценивается труд продажников, работников сферы искусства и развлечений, а также образования. Однако, как объяснил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель, работодатели сейчас испытывают нехватку кадров, поэтому им приходится увеличивать предложения по зарплате — соискатели стали более разборчивы.