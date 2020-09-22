МЧС запретило размещать мебельные магазины в многоэтажках. Бизнес против

Дело в том, что у участников рынка даже не было переходного периода — они уверены, что введенное МЧС требование приведет к закрытию 17% профильных магазинов и падению продаж на 20%.

МЧС наложило запрет на размещение магазинов в многоэтажках в августе 2020 года. Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов направил в ведомство письмо, в котором подчеркнул, что это решение негативно скажется на производстве мебели. Чиновник предложил отменить действующий запрет, как и предложили в АМДПР.

Эксперты при этом уверены, что в МЧС правы насчет повышения горючей нагрузки на несущие конструкции здания. И, в основном, новый запрет был направлен на магазины, размещенные на первых этажах здания.

«Но получилось так, что под действие новых правил попали и пристроенные к жилым домам магазины, чьи стены обладают высокой огнестойкостью», — цитирует издание исполнительного директора ГК «Пожарный центр» Александра Старостина.

АМДПР при этом настаивает, что дополнительной пожарной опасности магазины в жилых домах не создают, потому что там представлены в основном образцы и много товара не складируется — мебели в пересчете на занимаемую площадь не больше чем в обычной квартире.

Наибольшую актуальность проблема имеет в маленьких городах, где нет крупных мебельных центров. Из 61,9 тысячи мебельных магазинов, работающих по всей России, 10,7 тысячи — находятся в многоквартирных жилых домах.

То есть могут быть закрыты 17,3% точек продаж. Сейчас они продолжают свою работу в штатном режиме, но в любой момент могут быть закрыты по решению МЧС.