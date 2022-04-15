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    15 апреля 2022, 07:25

    МЧС уточнило общую сумму выплат от России украинским пенсионерам

    Пенсионеры и бюджетники с освобожденных территорий Украины получили от России свыше 50 млн рублей

    Екатерина Виславская

    За последние три недели украинские бюджетники и пенсионеры получили единовременные выплаты от России на сумму свыше 50 миллионов рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

    МЧС уточнило общую сумму выплат от России украинским пенсионерам

    Пункты выдачи денег открыты на освобожденных территориях ежедневно, а с маломобильными людьми работают адресно. За три недели по 10 тысяч рублей получили больше пяти тысяч пенсионеров и сотрудников бюджетных учреждений. Прежде сообщалось о 47 миллионах рублей и 4,7 тысячи получателей.

    Также российские спасатели доставили в Донбасс и на Украину 700 тонн гуманитарной помощи. Кроме продуктов, детского питания, предметов первой необходимости и питьевой воды гумколонна привезла строительные материалы.

    Тем временем в России запланировали внеплановую индексацию пенсий и пособий. Об этом объявил помощник президента Максим Орешкин.