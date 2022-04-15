МЧС уточнило общую сумму выплат от России украинским пенсионерам

За последние три недели украинские бюджетники и пенсионеры получили единовременные выплаты от России на сумму свыше 50 миллионов рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Пункты выдачи денег открыты на освобожденных территориях ежедневно, а с маломобильными людьми работают адресно. За три недели по 10 тысяч рублей получили больше пяти тысяч пенсионеров и сотрудников бюджетных учреждений. Прежде сообщалось о 47 миллионах рублей и 4,7 тысячи получателей.

Также российские спасатели доставили в Донбасс и на Украину 700 тонн гуманитарной помощи. Кроме продуктов, детского питания, предметов первой необходимости и питьевой воды гумколонна привезла строительные материалы.

Тем временем в России запланировали внеплановую индексацию пенсий и пособий. Об этом объявил помощник президента Максим Орешкин.