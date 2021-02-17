Матвиенко раскрыла размер своей пенсии

Сообщения в интернете, что сенаторы, депутаты и чиновники получают баснословные пенсии — это фейки, которые нужно опровергать. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она пояснила, что в Сети распространяется информация о том, что она получает по 450 тысяч рублей в виде пенсионных выплат. Клеветникам она предложила посмотреть на ее декларацию, которая находится в открытом доступе.

«У меня почти 50 лет трудового стажа, пенсия составляет 25 тысяч рублей», — привело цитату Валентины Матвиенко РИА «Новости».

Спикер Совета Федерации призвала опровергать подобные фейки, чтобы не дискредитировать людей, которые работают во властных структурах.

Валентина Матвиенко кроме пенсии получает зарплату сенатора. В 2018 году эта сумма была приравнена к выплатам федеральным министрам и составляла около 450 тысяч рублей в месяц.