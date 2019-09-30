Матпомощь для студентов и пострадавших от ЧС освободили от налогов

В ЕАО начали выплачивать компенсации пострадавшим от паводка Подробнее

Согласно существующей практике, вузы и колледжи выделяют материальную поддержку нуждающимся студентам. Такая помощь подлежала обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). С 1 января 2020 года налог взимать не будут.

Закон помимо студентов касается также аспирантов, ординаторов, адъюнктов и ассистентов-стажеров. Матпомощь не должна превышать четырех тысяч рублей за налоговый период.

Второй закон освобождает от обложения налогами средств, полученных в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными ситуациями.

Также не будет облагаться НДФЛ плата за аренду жилья, если арендатор пострадал от стихийного бедствия или теракта. Речь идет о сумме, выделенной из бюджета. Если арендная плата больше, чем выделяют местные власти, то с разницы налог все-таки нужно будет платить. Этот закон будет распространяться на доходы, полученные россиянами с 1 января 2019 года.