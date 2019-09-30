  • Матпомощь для студентов и пострадавших от ЧС освободили от налогов

    30 сентября 2019, 00:57

    Кирилл Фролов

    Президент России Владимир Путин подписал законы, освобождающие от налогообложения материальную помощь, которая выделяется студентам, а также пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, сообщил ТАСС.
    Матпомощь для студентов и пострадавших от ЧС освободили от налогов

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    Согласно существующей практике, вузы и колледжи выделяют материальную поддержку нуждающимся студентам. Такая помощь подлежала обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). С 1 января 2020 года налог взимать не будут.

    Закон помимо студентов касается также аспирантов, ординаторов, адъюнктов и ассистентов-стажеров. Матпомощь не должна превышать четырех тысяч рублей за налоговый период.

    Второй закон освобождает от обложения налогами средств, полученных в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными ситуациями.

    Также не будет облагаться НДФЛ плата за аренду жилья, если арендатор пострадал от стихийного бедствия или теракта. Речь идет о сумме, выделенной из бюджета. Если арендная плата больше, чем выделяют местные власти, то с разницы налог все-таки нужно будет платить. Этот закон будет распространяться на доходы, полученные россиянами с 1 января 2019 года.