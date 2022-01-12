Маткапитал увеличится с 1 февраля

Ряд социальных выплат, включая материнский капитал и пособие по беременности, проиндексируют с 1 февраля. Так, материнский капитал за первого ребенка составит 534,5 тысячи рублей.

«Пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4%. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию и другие меры социальной поддержки», — сообщил Минтруд.

Ранее материнский капитал индексировался с 1 января по уровню прогнозной инфляции, а с 2022 года он индексируется по уровню инфляции с 1 февраля. На второго ребенка он составит 693,1 тысячи рублей. Доплата, если он был получен за первого ребенка, составит 168,6 тысячи рублей.

До этого одного из членов семьи предложили наделить правом расходовать материнский капитал на реабилитацию или дорогостоящие процедуры, которые не покрываются ОМС.