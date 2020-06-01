Маткапитал можно будет использовать для ипотеки без участия банков

Россияне смогут оплатить ипотеку материнским капиталом через любую не подконтрольную Банку России организацию, которая является законным участником рынка ипотечного потребительского кредитования.

Как пишет газета «Известия», правительство готово поддержать такой законопроект. Его авторы — депутаты фракции ЛДПР Виталий Пашин, Андрей Андрейченко и Василина Кулиева предлагают предоставить россиянам право на заключение договора с любой организацией, являющейся законным участником рынка ипотечного потребительского кредитования.

Поддержать новую норму намерены и в профильном комитете парламента по труду и социальной политике, а также в большинстве фракций, где эту норму считают особенно актуальной в условиях пандемии коронавируса.

Однако, как отмечают парламентарии, чтобы гарантировать, что к средствам не получат доступ организации, которые работают с нарушением закона, необходимо тщательно изучить рынок.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ранее штрафовать Пенсионный фонд и россиян за неправильное использование материнского капитала.