Маткапитал можно будет использовать для ипотеки без участия банков
Как пишет газета «Известия», правительство готово поддержать такой законопроект. Его авторы — депутаты фракции ЛДПР Виталий Пашин, Андрей Андрейченко и Василина Кулиева предлагают предоставить россиянам право на заключение договора с любой организацией, являющейся законным участником рынка ипотечного потребительского кредитования.
Поддержать новую норму намерены и в профильном комитете парламента по труду и социальной политике, а также в большинстве фракций, где эту норму считают особенно актуальной в условиях пандемии коронавируса.
Однако, как отмечают парламентарии, чтобы гарантировать, что к средствам не получат доступ организации, которые работают с нарушением закона, необходимо тщательно изучить рынок.
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ранее штрафовать Пенсионный фонд и россиян за неправильное использование материнского капитала.