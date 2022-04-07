Материнский капитал разрешат обналичивать не только малоимущим

В России хотят разрешить выдавать до 5% материнского капитала наличными всем имеющим на него право семьям, а не только малоимущим, как это допускается сейчас. Перечень нужд, на которые можно будет потратить эти деньги, правительство утвердит дополнительно. Соответствующий законопроект депутаты предполагают внести в Госдуму уже в весеннюю сессию. Об этом сообщили «Известия».

«Средства пойдут на компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд. <…> Компенсация будет выплачиваться только тем семьям, которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений», — говорится в пояснительном письме в законопроекту, которое оказалось в распоряжении издания

Один из разработчиков проекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая уточнила, что деньги предполагается выдавать однократно.

В настоящее время средства маткапитала можно направить на покупку жилья и ипотеку, обучение детей, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также на накопительную пенсию матери. Кроме того, семьи с низкими доходами могут получать из средства капитала ежемесячную выплату в размере регионального детского прожиточного минимума.

«Зачастую остатки маткапитала, неиспользованные на основные направления, хранятся годами. Важно, чтобы у людей была возможность получить все, что им положено по закону», — сказала Татьяна Буцкая.

Кроме того, в сегодняшней непростой ситуации любая поддержка семей крайне важна, подчеркнула парламентарий.

В других комитетах Госдумы инициативу поддержали.

По мнению экспертов, деньги следует выделять на те товары и услуги, которые в первую очередь закрывают потребности ребенка. Это могут быть медстраховка или платные медицинские услуги и лекарства, товары личной гигиены (памперсы, различные присыпки с маслами для малышей), товары на первые годы жизни ребенка.