Материнский капитал предложили тратить на детские вещи

Предприниматели, входящие в организацию «Опора России», предложили дать возможность потратить материнский капитал на игрушки и вещи для ребенка. Покупать можно будет только у отечественных производителей, что привлечет в индустрию миллиарды рублей, прогнозируют авторы инициативы.

Свое предложение «Опора России» направила в Минпромторг и мэру Москвы Сергею Собянину, сообщили «Известия». В письме бизнесмены сетуют на то, что значительную долю рынка детских товаров занимают иностранцы, и предлагают поддержать российские предприятия.

Организация хочет провести пилотный проект в Москве. Покупать игрушки, одежду, трикотаж и другие товары можно будет у компаний, зарегистрированных в столице и включенных в специальный список.

В Минпромторге не оценили предложение, напомнив, что при рождении первого или второго ребенка семья уже сейчас может получать ежемесячную выплату, которую и вправе потратить на детские товары.

Сейчас маткапитал в основным расходуют на улучшение жилищных условий. Также его можно пустить на образование детей, пенсию матери, товары и услуги для детей с инвалидностью.