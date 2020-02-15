Российское правительство изменило порядок использования материнского капитала для улучшения жилищных условий. Теперь маткапитал можно использовать для покупки жилья, отправив все или часть средств на эскроу-счет застройщика.

«В частности, для обеспечения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства предусмотрено использование счета эскроу», — указано в документе, опубликованном на сайте российского правительства.

Jтныне, согласно постановлению, в правилах, которые описывают использование средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, появилась возможность отправить либо полностью весь материнский капитал, либо только его часть на счет эскроу.

Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей между тем поддержал инициативу выплачивать материнский капитал за первого ребенка мужчинам-усыновителям. Они смогут получить 466 тысяч 617 рублей.