Mastercard вслед за Visa выразила недовольство новыми правилами Wildberries

Предложение российского онлайн-ретейлера Wildberries оплачивать покупки со скидкой российскими платежными системами может привести к дискриминации клиентов иностранных систем. Как сообщил РБК, об этом говорится в заявлении главы Mastercard в России Алексея Малиновского.

Накануне на сайте Wildberries появилось сообщение, что компания снизит цены на товары, которые оплачиваются картой «Мир», через систему быстрых платежей или SberPay. При этом если покупатель для оплаты заказа использует карты Visa или Mastercard, то он получит сообщение о наценке в 2%.

В заявлении Малиновского говорится, что правила платежной системы Mastercard запрещают торговым предприятиям взимать дополнительную комиссию с покупателя. Он пояснил, что в данный момент компания работает над урегулированием этого случая в интересах держателей карт.

Он напомнил, что платежная система не получает комиссии напрямую с ретейлеров и покупателей.

«Но именно с помощью технологий платежных систем и благодаря средствам, которые направляются на развитие платежной индустрии и стимулирование привлекательности карт, во всем мире развивается электронная коммерция», — заявил он.

В компании Wildberries заявили, что пока не видели предложений от Visa и Mastercard, но считают их комиссии слишком высокими и превышающими тарифы отечественных систем. Обвинения в возможной дискриминации ретейлер отверг, напомнив, что тарифы устанавливают сами системы.

«Западные платежные системы занимают значительную долю на российском рынке и диктуют свои условия работы отечественному бизнесу», — заявили в компании.

Система платежей Visa пообещала провести расследование действий Wildberries, которая ввела новые правила для комиссий при оплате картами. В Wildberries заявили, что просто выделили комиссию иностранных систем в отдельную строку, которую раньше включали в общий счет.

Комиссия за прием карт называется эквайринг. Ее размер зависит от суммы операции и составляет несколько процентов. Их платит торговая площадка обслуживающему банку, который перечисляет небольшую долю платежной системе. Полученные средства идут на выплаты бонусов, кешбэка и развитие карточных продуктов.