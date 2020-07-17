Mastercard в августе изменит правила конвертации валюты

Международная платежная система Mastercard заявила о нововведении. С 11 августа при оплате покупок картами в долларах, евро или других валютах списание будет проходить по курсу на день платежа.

Об этом сказано в бюллетене платежной системы, который она отправила российским банкам. Документ оказался в распоряжении РБК.

Сейчас финальная сумма покупки списывается через несколько дней. Из-за такого механизма клиент может потерять деньги в случае невыгодного ему изменения курса валют. Mastercard пока не дала официальных комментариев по этой новости.

Начальник управления платежных карт Промсвязьбанка (ПСБ) Наталья Рогова объясняла, что такое новшество будет выгодное людям, которые делают покупки за границей с помощью евровой или долларовой карты. Причем в этой стране должна быть своя валюта, а не доллар или евро.

«Они смогут посмотреть курс конвертации платежной системы и оценить размер своих расходов на конвертацию на дату проведения операции», — отметила она.

При этом тех, кто пользуется за рубежом рублевой картой, изменения не коснутся.

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