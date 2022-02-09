Mastercard снизит комиссии для привязанных к номеру телефона денежных переводов

Снизить комиссии за денежные переводя с карты на карту между физическими лицами намерена международная платежная система Mastercard с 23 апреля 2022 года. Данная льгота будет доступна не для всех переводов, а только для тех, которые будут зависеть от подключения банков к платформе Mastercard Transfer Hub. Данный сервис позволяет переводить деньги по номеру телефона, адресу электронной почты или ID-аккаунту в соцсетях. Об этом сообщил РБК.

По данным издания, Mastercard установила нулевые комиссии для банков за подключение и использование платформы платежной системы. Также компания ввела комиссии за переводы, которые банк получателя должен платить банку отправителя. Если же банк отправителя не подключен к платформе, комиссия для банка получателя составляет 0%. Если банк отправителя подключен, а банк получателя нет, то последний заплатит 0,2%. Если оба банка подключены, банк получателя заплатит банку отправителя 0,015%.

Как сообщают источники издания, данный шаг был сделан системой ради конкуренции с Системой быстрых платежей (СБП).

Держатели карт могут самостоятельно произвести регистрацию в системе, однако в Mastercerd рассчитывают, что банки станут включать пункт о присоединении клиентов к Mastercard Transfer Hub при выпуске всех новых карт.

Ранее сообщалось, что международные платежные системы MasterCard и Visa выразили обеспокоенность в связи с конкуренцией на внутренних рынках ряда стран, включая Россию.