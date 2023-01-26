Деньги 26 января 2023, 18:16 Mastercard потеряла 30 миллионов долларов, уйдя из России Платежная система Mastercard потеряла 30 млн долларов из-за приостановки работы в России РИА «Новости»

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Международная платежная система Mastercard потеряла 30 миллионов долларов в 2022 году от приостановки работы в России. Об этом говорится в финансовом отчете компании, с которым ознакомилось РИА «Новости».

«Убыток до налогообложения <…> был напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой нашей деятельности в РФ», — констатировали в компании.

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Составители отчета учли расходы на работу в России (в основном дополнительные расходы на персонал) и выгоду в 37 миллионов долларов от того, что в 2022 году пришлось меньше платить российским клиентам. В итоге общий убыток от налогообложения из-за отказа работать в РФ достиг 30 миллионов долларов США.

Международная система Mastercard сообщила о приостановке операций в России еще в начале марта. Однако за последние восемь лет в России появились своя платежную систему и инфраструктура банковских карт «Мир», так что отечественная экономика практически не пострадала.