Международные платежные системы (МПС) MasterCard и Visa выразили обеспокоенность в связи с конкуренцией на внутренних рынках ряда стран, включая Россию. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на отчет компаний за четвертый квартал 2021 года.

«Российские законодательство запрещает нам обрабатывать внутренние транзакции. Подконтрольная Центральному банку Национальная система платежных карт (НСПК) является единственной организацией, которой разрешено осуществлять обработку внутри страны», — говорится в заявлении Visa.

Также МПС видят угрозу в развитии национальной российской Системы быстрых платежей (СБП). По их мнению, эти меры могут увеличить расходы платежных систем и даже способствовать их уходу из России в перспективе.

В отчете НСПК за 2021 год сообщается, что доля платежной системы «Мир» в эмиссии за год выросла с 29% до 32,3%, а по объему операций — с 23% до 25%.

«У нас амбициозные планы, и мы уверены, что конкуренция только поможет развитию и росту», — заявили изданию в MasterCard.

СМИ сообщали, что Евросоюз готовит пакет санкций против России, включая ограничения по системе межбанковских платежей SWIFT.