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    31 января 2022, 08:51

    MasterCard и Visa допустили уход из России из-за роста конкуренции — СМИ

    «Коммерсант»: платежные системы MasterCard и Visa обеспокоены конкуренцией в России

    Максим Зинкин

    Международные платежные системы (МПС) MasterCard и Visa выразили обеспокоенность в связи с конкуренцией на внутренних рынках ряда стран, включая Россию. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на отчет компаний за четвертый квартал 2021 года.

    MasterCard и Visa допустили уход из России из-за роста конкуренции — СМИ

    «Российские законодательство запрещает нам обрабатывать внутренние транзакции. Подконтрольная Центральному банку Национальная система платежных карт (НСПК) является единственной организацией, которой разрешено осуществлять обработку внутри страны», — говорится в заявлении Visa.

    Также МПС видят угрозу в развитии национальной российской Системы быстрых платежей (СБП). По их мнению, эти меры могут увеличить расходы платежных систем и даже способствовать их уходу из России в перспективе.

    В отчете НСПК за 2021 год сообщается, что доля платежной системы «Мир» в эмиссии за год выросла с 29% до 32,3%, а по объему операций — с 23% до 25%.

    «У нас амбициозные планы, и мы уверены, что конкуренция только поможет развитию и росту», — заявили изданию в MasterCard.

    СМИ сообщали, что Евросоюз готовит пакет санкций против России, включая ограничения по системе межбанковских платежей SWIFT.