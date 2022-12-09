Деньги 09 декабря 2022, 14:02 Массовый сбой произошел в работе приложения Сбербанка, Альфа-Банка и «Тинькофф» Пользователи пожаловались на сбой в работе мобильных приложений трех российских банков РИА «Новости»

Читать 360tv в

Клиенты Сбербанка не смогли войти в мобильное приложение из-за сбоя. Об этом сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Днем 9 декабря 85% клиентов Сбербанка пожаловались на проблемы с мобильным банком из-за сбоя, 12% — на нестабильную работу приложения, 4% — на сбой в работе сайта. Большинство пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска.

Реклама

«„Сбербанк Онлайн“ временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его. Пожалуйста, попробуйте зайти чуть позже», — сообщало приложение при попытке входа в мобильный банк.

Реклама

Кроме того, зафиксированы проблемы в работе мобильных приложений Альфа-Банка и «Тинькофф». На сайте «Детектор сбоев» клиенты последнего написали, что не работают сервисы, приложение и сайт. В соцсетях банка это объяснили «технической заминкой».

«Сбой устранен, сейчас приложение работает», — сообщил представитель Альфа-Банка Forbes.

Позже Сбербанк восстановил работу мобильного приложения после кратковременного сбоя, передало РИА «Новости».