Деньги 05 декабря 2023, 21:51 Массовый сбой произошел в работе приложения Альфа-Банка Пользователи сообщили о массовом сбое в работе приложения Альфа-Банка

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Массовый сбой произошел в работе приложения Альфа-Банка. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех».

По данным сервиса статистики, проблемы с приложением испытывают клиенты банка во многих российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Воронеже и Казани.

Скрин экрана приложения

В октябре и ноябре в работе мобильного приложения Сбербанка произошло три сбоя. В первый раз проблемы у пользователей начались 27 октября. На экране приложения появилась информация, что сервис «Сбербанк-онлайн» временно недоступен. При этом клиенты банка могли расплачиваться картами в магазинах и снимать наличные. Через несколько минут проблему удалось решить. Второй раз пользователи пожаловались на сбой в работе приложения 1 ноября. В следующий раз клиенты банка заметили проблемы в работе сервиса 13 ноября.