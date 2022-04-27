Массовая продажа загородной недвижимости началась в России

В России за апрель 2022 год значительно возросло количество заявок на продажу загородной недвижимости в сравнении с аналогичным периодом в марте. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на профильных экспертов в отрасли.

По мнению экспертов, подобный скачок обусловлен не только проблемами с экономической ситуацией в стране. Многие люди вкладывают деньги в загородное домостроение на частном уровне, чтобы в дальнейшем продать участок. Инвесторы начали активно продавать недвижимость из-за роста стоимости строительства, передало utro.ru.