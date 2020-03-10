Машины АвтоВАЗа могут обойтись дороже из-за цен на нефть

АвтоВАЗ не исключил, что повысит цены на продукцию после ситуации на мировом рынке нефти. При этом компания ждет поддержки от российского правительства.

Представители АвтоВАЗа заявили РИА «Новости», что следят за макроэкономической ситуацией — колебанием курса рубля, стоимостостью сырья и снижением цен на нефть.

«Мы оцениваем эту ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности, и для АвтоВАЗа в частности. <…> АвтоВАЗ приветствовал бы еще более расширенные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства для смягчения последствий этой ситуации», — отметили в компании.

Там рассказали, что АвтоВАЗ в основном ориентирован на Россию. Тем не менее на компанию все равно влияют цены на сырье и на заказываемые запчасти. За последние нужно расплачиваться в долларах и евро.

«Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию», — добавил собеседник агентства.

Рубль ослаб после обвала цен на нефть. Он случился 9 марта. Утром 10 марта доллар в России стоил 72,7 рубля, евро — 82,6 рубля.