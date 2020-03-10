Машины АвтоВАЗа могут обойтись дороже из-за цен на нефть
Представители АвтоВАЗа заявили РИА «Новости», что следят за макроэкономической ситуацией — колебанием курса рубля, стоимостостью сырья и снижением цен на нефть.
«Мы оцениваем эту ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности, и для АвтоВАЗа в частности. <…> АвтоВАЗ приветствовал бы еще более расширенные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства для смягчения последствий этой ситуации», — отметили в компании.
Там рассказали, что АвтоВАЗ в основном ориентирован на Россию. Тем не менее на компанию все равно влияют цены на сырье и на заказываемые запчасти. За последние нужно расплачиваться в долларах и евро.
«Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию», — добавил собеседник агентства.
Рубль ослаб после обвала цен на нефть. Он случился 9 марта. Утром 10 марта доллар в России стоил 72,7 рубля, евро — 82,6 рубля.