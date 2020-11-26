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    26 ноября 2020, 00:11

    Цены на нефть подошли к мартовским показателям

    Анатолий Минкин

    Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже в ходе торгов преодолела показатель в 42 доллара. Общий рост составил 1,44%. Такая цена фиксировалась на нефтяном рынке в последний раз в марте перед развалом сделки ОПЕК+, которая привела к падениям котировок.
    Цены на нефть подошли к мартовским показателям

    Рост показали и январские фьючерсы на нефть марки WTI. Максимальный показатель по данным на среду, 25 ноября, вырос до 46,23 доллара за баррель. Суточный рост составил 1,56%.

    Цены на нефть растут уже пятый день подряд. За месяц стоимость нефтяных фьючерсов прибавила 25%.

    Ведущий аналитик компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков в беседе с «Интерфаксом» заявил, что перспективы улучшились благодаря подтверждению эффективности вакцин от коронавируса. Производители нефти ждут массовой вакцинации и последующего эффекта со снятием ограничений.

    Однако пока промышленное производство препаратов не началось участники ОПЕК+ могут продлить ограничения по добыче нефти на первый квартал 2021 года. Последние договоренности не учитывали возможности начала второй волны пандемии.