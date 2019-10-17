Представители двух десятков иностранных компаний посетили индустриальную зону «Ступино Квадрат». Это и потенциальные инвесторы, и рекруты, которые «прощупывают почву» для других компаний. Кроме того, компания «Марс», давно работающая в России, решила расширять производство.

Итальянские бизнесмены прибыли в Россию с официальным визитом в рамках форума двух стран. Накануне они посетили Госдуму, а из регионов остановились на Подмосковье. Здесь их заинтересовали особые экономические зоны, в частности, та, что расположена в Ступине. Там уже работает несколько итальянских компаний.

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«Для нас это может оказаться интересным с точки зрения того, что из России, после того как, возможно, мы здесь организуем производство, можно будет поставлять продукцию в страны Северной Европы и Китай, с которым у России хорошие отношения», — заметил представитель итальянской компании Джованни Мендини.

Итальянцы отметили подход к ведению бизнеса в Подмосковье. Необходимые для запуска производства коммуникации в Ступине уже есть. Кроме того, новые инвесторы сразу же могут найти партнеров по бизнесу. Уже более десятка компаний наладили производство и готовы к сотрудничеству.

Больше «Марса» в Подмосковье

Другие компании, одна из которых компания «Марс», уже готовится расширять производство в Подмосковье. Крупнейший производитель кормов для домашних животных уже четверть века работает в России, а свой самый первый завод построил в Ступине.

Инвестиционное соглашение представитель компании подписал с министром инвестиций и инноваций Натальей Егоровой. Да, теперь за привлечение в регион денег отвечает женщина.

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В классических брюках, без каблуков и в сдержанно-розового цвета джемпере новый министр инвестиций и инноваций Наталья Егорова о чем-то по-женски успела поговорить с коллегой Викторией Марс и не отказалась от совместной посадки дерева. Дамам помогал министр сельского хозяйства Подмосковья. Кстати, ведомство Андрея Разина наиболее тесно сотрудничает с министерством Егоровой.

«Я уверен, что для Министерства инвестиций и инноваций это усиление. Ну а наша теплая дружба и работа будут все больше и больше приносить плоды в виде новых инвестпроектов, рабочих мест на территории Подмосковья», — отметил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

Источник фото: телеканал «360»

Впрочем, Наталья Егорова в правительстве вовсе не новичок. Раньше она работала в Министерстве ЖКХ, теперь будет заниматься привлечением в Подмосковье инвестиций. Пока она заканчивает дела на старом месте и параллельно включается в работу на новой должности.

«Губернатор задает нам такой высокий темп работы, что некогда раздумывать. Нужно работать и нужно добиваться результата», — сказала министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова.

Источник фото: телеканал «360»

Первую сделку подмосковная чиновница заключила сразу на пять миллиардов рублей. Компания «Марс» намерена расширять производство.

«Мы планируем однозначно развиваться в Московской области по ряду причин. Одна из них — это то, как мы сотрудничаем с правительством Подмосковья и лично с губернатором», — подчеркнул президент ООО «Марс» Валерий Щапов.

Источник фото: телеканал «360»

Старт для Егоровой оказался неплохим. А на ближайшем заседании правительства новый министр намерена представить план своей работы. И главной целью ставит для себя привлечь еще больше надежных инвесторов в регион.

Компания «Марс» работает в России 25 лет. Два завода концерна расположены в Подмосковье: в деревне Лужники Ступинского округа и в Дмитрове.

Компания производит 60% кормов для российского рынка и СНГ. Линейка представлена 200 позициями, производят влажные и сухие корма. За пять лет завод в Ступине инвестировал четыре миллиарда рублей.