Деньги 13 июня 2023, 15:27 Маркировка и лицензия. Табачный рынок России решили отрегулировать по аналогии с алкогольным Президент Путин подписал закон о госрегулировании рынка табачной продукции РИА «Новости»

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Рынок табачной продукции и сырья в России станут регулировать по аналогии с алкогольным. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который опубликовали на портале правовой информации.

Госдума приняла закон 1 июня, Совфед — 7 июня, а глава государства подписал 13 июня. Документ определил правовые основы производства и оборота табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для их выпуска.

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После вступления закона в силу производителей, поставщиков и компании, которые займутся хранением табачной продукции и сырья для нее, обяжут получать лицензию. То же правило распространят на бизнес по импорту, экспорту и закупкам для duty free. Оборудование должно принадлежать производителю на праве собственности, оперативного управления или хозяйственного ведения и проходить госрегистрацию.

Информацию об объемах производства и оборота никотинсодержащей продукции начнут заносить в информационную систему мониторинга. При производстве лицензиатов обяжут маркировать ее и отправлять информацию в систему.

Владимир Путин также подписал закон о денонсации договора с Украиной по сотрудничеству в Азовском море и Керченском проливе. Соглашение заключили 20 лет назад.