Маркетолог рассказал, как расположить покупателя к вашему продукту

Иногда продажи нового продукта могут оставаться низкими. О том, как зарекомендовать свой товар для покупателей, рассказал эксперт по маркетингу, писатель Владислав Бермуда в беседе с РИА ФАН.

Он отметил, что если продажи товара так и не хотят расти, многие бизнесмены решаются снизить цену. В результате чего ухудшается качество и сервис, а самим предпринимателям не удается заработать на своем товаре.

Эксперт отметил, что важно прислушиваться к мнению клиентов, если вы столкнулись с проблемами в бизнесе. По его словам, стоит проводить опросы среди потенциальных клиентов и выяснять причины низкого спроса. Он отметил, что зачастую проблема заключается не в цене. Многих людей не устраивает период доставки, комплектация или функционал продукта. На основе опроса можно доработать свой продукт и угодить покупателю.

Если же ваш продукт вовсе не вызывает симпатии у клиентов, можно интересоваться мнением о продукте через третьих лиц или социальные сети. После стоит ориентироваться именно на ту аудиторию, у которой продукт все же пользуется спросом.