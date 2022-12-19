Деньги 19 декабря 2022, 13:51 Мариуполь отстал по выплатам компенсаций за разрушенное жилье Врио главы ДНР Пушилин раскритиковал темпы выплаты компенсаций за утраченное имущество РИА «Новости»

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Жители Донецкой Народной Республики получают компенсации за утраченное жилье и другое имущество медленней, чем другие выплаты. На эту проблему указал во время оперативного совещания с членами регионального правительства и органами власти временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он рассказал об этом в Telegram-канале.

«Темпы выплат компенсации <…> по-прежнему недостаточные, в основном отстает Мариуполь», — сказал он.

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Местные жители могли подать заявления на утраченное или поврежденное из-за боевых действий жилье, а также за утраченное имущество. По словам Пушилина, выплаты запаздывают, «Роскадастр» начал рассматривать заявки из Донецка, Макеевки и Горловки.

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В отличие от жилищных, «угольные» компенсации выплатили почти полностью. На получение субсидии при покупке бытового угля заявились 38 982 человека, или 93% от прогноза. Деньги получили 85,4% обратившихся.

Пушилин заявил, что до конца года переведут оставшееся. Кроме того, на совещании обсудили выплату пенсий — по ним у властей ДНР долгов нет.